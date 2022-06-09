Росія в політиці діє "не за людськими законами", вважають у Литві.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на ініціативу Держдуми РФ відкликати визнання незалежності Литви.

Про це повідомляє Delfi.

Ландсбергіс зазначив, що Росія і в політиці, як і у війні, діє "не за людськими нормами".

Ініціатива РФ, на його думку, нагадує країні про необхідність оборонятися.

"Тільки країна, якою керують звірі, могла почати таку війну в Україні, яку почала Росія. ... Я не дивуюся, що і в політиці діють не за людськими законами. Реагувати ми повинні відповідно. Бути готовими до захисту - і самі, і з партнерами, за допомогою політичних, дипломатичних та інших засобів", – сказав литовський міністр.

Прес-служба президента Литви назвала таку ініціативу в Держдумі РФ абсурдом і від коментаря утрималася: "Ми не будемо коментувати абсурд".

Литовська депутатка Радвиле Моркунайте-Микуленене назвала ідею РФ "проявом відчаю".

"Мабуть, ситуація настільки напружена, у деяких політиків нерви так напружені, що вони роблять такі заяви, і це не вперше. Може, вони думають, що когось налякають? Вони можуть заявити, що Місяць належить Росії, це їхнє уявлення і все. У цьому рішенні немає ніякого сенсу", - заявила політикиня.

Як писав УНІАН, у Російській Федерації хочуть скасувати нібито незаконну постанову Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

До Держдуми вже внесли відповідний законопроект. Його ініціатором став депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров.

За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, це ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною.

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