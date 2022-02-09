На тлі загострення відносин з Росією литовська влада очікує на військову допомогу від країн НАТО.

Влада Литви на тлі загострення конфлікту навколо України має намір звернутися до адміністрації США з проханням розмістити своїх солдатів у країні на постійній основі.

Про це повідомляє DW.

"Звичайно, ми говоритимемо про це зі США, щоб переконатися, що солдати, які розміщені на ротаційній основі, залишаться в Литві назавжди", - заявив на пресконференції в середу, 9 лютого, литовський президент Гітанас Науседа.

За його словами, це стало б найкращим заходом для зміцнення безпеки і стримування, який НАТО могла б ухвалити не лише для Литви, а й для всього регіону.

З 2019 року США розміщують у Литві близько 500 солдатів, включаючи техніку. Бойові групи змінюють одна одну за ротацією.

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Нагадаємо, раніше Румунія заявила про готовність прийняти на своїй території більше сил НАТО, ніж дислоковано на сьогодні.

24 січня Міністерство оборони США заявило про приведення близько 8,5 тис. американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності, очікуючи наказу про розгортання на східному фланзі НАТО у разі вторгнення Росії до України. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.