Міністр наголосив, що у випадку з Білоруссю Україна має впроваджувати власну політику, навіть якщо вона у деяких моментах відрізняється від політики її партнерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "домовленості" між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним - це сигнал, що на кордоні України з'являються тисячі кілометрів загрози.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Безумовно, це сигнал, що у нас з'являються тисячі кілометрів загрози… Як російська пропаганда вигадувала розп'ятих хлопчиків, так само й Лукашенко буде вигадувати якісь суперсхрони і диверсантів на українській території. Ми маємо бути до цього готові", - наголосив він.

За словами Кулеби, у випадку з Білоруссю Україна має послуговуватися політикою партнеронезалежності та впроваджувати з цього питання свою власну політику, навіть якщо вона у деяких моментах відрізняється від політики українських партнерів.

Домовленості Лукашенка та Путіна

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "робити якісь дії" щодо України.

Лукашенко стверджує, що на території України "створюють фактично бази" НАТО.

"Особлива увага українській ділянці – що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", – підкреслював нелегітимний президент Білорусі.

Автор: Антоніна Доломанжи