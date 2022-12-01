Теплий верхній одяг і білизну закупили у трьох литовських виробників на 2 мільйони євро.

Литва у грудні передасть зимовий одяг для близько 25 тисяч українських військових.

Для цього виділили понад 2 мільйони євро. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Теплий верхній одяг і білизну закупили у трьох литовських виробників. Один із них, компанія Audimas Supply, вирішив за додаткові кошти шити одяг для української армії. Так, компанія безкоштовно додасть для українських військових 1000 флісових светрів.

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"Ми дякуємо литовському бізнесу за солідарність з країною, яка захищається від агресії окупантів і бореться за свою свободу", — наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Війна в Україні: допомога Литви

Як раніше повідомляв УНІАН, від початку війни Литва та литовці активно допомагають Україні протистояти російським окупантам.

21 листопада стало відомо, Литва передасть Україні боєприпаси для 155 мм артилерії, а також протягом місяця буде виконано контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.

27 листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності, щоб допомогти подолати енергетичну кризу.

Крім того, литовці зібрали для України кошти на три морських дрони.

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