Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Литва відправила в Україну 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності.

Як повідомила прес-служба Міненерго, про це йшлося під час зустріч міністра енергетики України Германа Галущенко з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.

Зазначається, що Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

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Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро.

Галущенко подякував литовським партнерам за оперативну допомогу.

"Литва завжди була нам надійним партнером та другом. Ми дуже цінуємо підтримку, яку ви надаєте Україні на всіх рівнях. Я переконаний, що єдність та солідарність допоможуть нам протистояти нашому спільному ворогу і принесуть перемогу над агресором", - наголосив він.

Допомога українській енергетиці

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України. Внаслідок цього у багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Того ж дня стало відомо, що в рамках ініційованої главою Європарламенту Робертою Мецолою та мером Флоренції, президентом Eurocities Даріо Нарделлою програми "Генератори надії" найбільші міста Європи подарують Україні електрогенератори та трансформатори.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК також готує термінову доставку обладнання.

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