У розділі "Президент без краватки" з'явилася інформація про особисте життя, сім'ю, присадибне господарство, спортивні захоплення Олександра Лукашенка.

У вівторок, 9 лютого, був оновлений офіційний сайт "президента" Білорусі. Стара версія працювала з минулого десятиліття.

У розділі "Президент без краватки" з'явилося інформація про особисте життя, сім'ю, присадибне господарство, спортивні захоплення Олександра Лукашенка. Але найбільше журналістів зацікавила фотографія, на якій він без вусів.

При цьому станом на 14:40 сайт вже не працює.

Як пише "КП-Білорусь", на порталі була опублікована інформація про сім'ю Лукашенка: трьох синів і сімох онуків. Жодних згадок про дружину президента Галину та матір його молодшого сина Миколу немає.

Читайте такожБілорусі попросили Ілона Маска запустити Лукашенка в космос

Також на новому сайті змінена структура, з'явився віртуальний тур Палацом незалежності, нова форма для відправки електронних звернень. З'явився розділ "Фото для преси", в якому розміщені знімки з офіційних заходів у високій якості.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко