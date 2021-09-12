За словами Лукашенка, це озброєння буде потрібно, зокрема, для "закриття периметра" кордону з Україною, адже звідти нібито може надходити загроза.

Білорусь планує закупити російське озброєннябільш ніж на 1 мільярд доларів.

Про це журналістам заявив глава панівного режиму Білорусі Олександр Лукашенко під час військових навчань "Захід-2021" на Обуз-Лесновському полігоні під Барановичами, передає БЕЛТА.

Зокрема, перспективи постачання комплексів C-400 Лукашенко обговорював з Путіним на переговорах у Кремлі.

"Напевно, 3-3,5 години з 8 годин ми вели діалог саме про оборону і безпеку. Він мені розповів про сучасніші комплекси С-500, які можуть працювати по балістичних ракетах. ... Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами та росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати й цей периметр. І ми вели якраз мову про те, що С-400 нам будуть до речі. І він дав доручення міністру оборони, щоб з нашими опрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", - розповів Лукашенко.

За його словами, до 2025 року російська влада погодила цілий перелік озброєння для постачання в Білорусь.

"Це близько десятка літаків, частина нам вже надійшла, це кілька десятків вертольотів, Тор-М2. Великі обсяги. Говорить це про те, що і ми, і Російська Федерація дуже серйозно сприймаємо цей західний напрямок, де ми перебуваємо безпосередньо в зіткненні з натовськими військами", - зазначив глава режиму.

Говорячи про загрозу із заходу, Лукашенко навів у приклад події 1941 року.

Читайте такожПутін зустрівся з Лукашенком у Москві: підсумки переговорів"Ви бачите, як вони поводяться. Тому не можна розслаблятися, враховуючи досвід 1941 року, коли ми все втихомирювали, всіх заспокоювали - не відповідайте на провокації та інше, - а потім отримали оглушливий удар і практично Білорусь втратили за кілька місяців. Історія багато чому вчить. Ми хочемо бути заздалегідь готові, і суть цього - сучасні навчання. ... Білорусько-російському союзу зайві території не потрібні. Дай Боже нам впоратися зі своїми", - підсумував він.

Раніше, на початку вересня, Лукашенко заявляв, що Росія поставить білоруському режиму велику партію бойової техніки - літаків, вертольотів і сучасних систем ППО.

Росія і Білорусь: військові навчання та Союзна держава

10 вересня РФ і Білорусь почали спільні стратегічні навчання "Захід-2021". За інформацією російського Міноборони, практичні дії військ стартували одночасно на дев'яти полігонах на території Російської Федерації, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах в Республіці Білорусь.

Перед цим, 9 вересня, Лукашенко знову зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і заявив, що росіяни та білоруси - "практично єдиний народ".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що українська влада усвідомлює загрози домовленостей Путіна і Лукашенка, однак зараз "все під контролем".

Водночас, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо Росія поглине Білорусь, то Україна отримає ще 1 000 км джерела небезпеки.

На тлі російсько-білоруських навчань Україна вже посилила охорону держкордону.

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Автор: Катерина Комолова