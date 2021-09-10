За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, "братання" Росії та Білорусі не є новим викликом для України.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, однак наразі "все під контролем".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Данілов зазначив, що "братання" Білорусі та Росії триває вже не перший рік, а Лукашенко "зараз починає новий період єднання з РФ".

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які є. Ми розуміємо, що наразі Путін робить дуже просту річ - він має бажання захопити собі Білорусь..., але зрозуміло, що не йдеться про жодні братські відносини", - вважає він.

Секретар РНБО наголосив, що це не є новим викликом для України.

"Ми чітко усвідомлюємо, які загрози у нас є з боку Білорусі та Росії. Ми цим питанням займаємося не тільки сьогодні, а ще з першого дня як тільки президент призначив мене на посаду", - пояснив Данілов.

Він підкреслив, що наразі "усе під контролем".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін і Лукашенко зустрілися у Москві та підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

Зокрема, під час зустрічі вони домовилися, що 1 грудня 2023 року буде підписано договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі.

Крім того, передбачено створення єдиного ринку нафти і нафтопродуктів, а також договір про єдиний ринок електроенергії.

Також Путін з Лукашенком узгодили нову фінансову підтримку Мінська, яка з вересня до кінця 2022 року складе близько $630 млн.

Водночас планується створення спільного платіжного простору в рамках "союзної держави", а також зняття Росією чинних наразі обмежень на авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Антоніна Доломанжи