Дмитро Кулеба прокоментував наміри Путіна і Лукашенка щодо розбудови "союзної держави".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якщо Росія поглине Білорусь, то Україна отримає ще 1000 км джерела небезпеки.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Таким чином він прокоментував наміри Путіна і Лукашенка щодо розбудови "союзної держави".

"Щоби продемонструвати серйозність своїх намірів щодо інтеграції в рамках союзної держави навмисно вводиться наратив не лише про плани економічної інтеграції з 28 програм, але і спільний оборонний простір. Ми маємо уважно стежити за навчаннями "Запад 2021", тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І ми розуміємо, якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще 1000 км джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності" - сказав міністр.

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Також він додав, що "Лукашенко лише робить вигляд, що керує ситуацією".

"Насправді ж глибину інтеграції вирішує Путін. Лукашенко навчився грати з Росією. На кожному етапі інтеграції Лукашенко буде пручатися, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Путін і Лукашенко зустрілися у Москві та підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

Зокрема, під час зустрічі вони домовилися, що 1 грудня 2023 року буде підписано договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі.

Крім того, передбачено створення єдиного ринку нафти і нафтопродуктів, а також договір про єдиний ринок електроенергії.

Також Путін з Лукашенком узгодили нову фінансову підтримку Мінська, яка з вересня до кінця 2022 року складе близько $630 млн.

Водночас планується створення спільного платіжного простору в рамках "союзної держави", а також зняття Росією чинних наразі обмежень на авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Дмитро Хилюк