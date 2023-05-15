Її використовують у зв'язку із "рекомендацією лікарів пити певний напій".

На столі поруч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком помітили термочашку, як у Путіна.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", аналогічну термочашку Путін регулярно використовує Путін, зокрема на публічних заходах.

Екс-кухар Кремля Віктор Бєляєв в одному з інтерв'ю розповідав, що такі чашки використовуються у зв'язку із "рекомендацією лікарів пити певний напій". Лукашенко почав користуватися термокухлем у січні 2022 року.

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Хвороби Лукашенка

Після параду в Москві у ЗМІ почали поширюватися чутки про погіршення здоров'я Лукашенка. Диктатор ледве пересувався і швидко повернувся додому.

Згодом у Думі заявили, що Олександр Лукашенко захворів. За даними джерел, Лукашенка лікують професора з Москви, у нього стався серйозний збій. Його походження ніхто не може пояснити.

Сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про серйозну хворобу. Однак проблеми зі здоров'ям видала перебинтована рука.

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