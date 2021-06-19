Україна та інші держави світу зупинили авіасполучення з Білоруссю у зв’язку з вимушеною посадкою Ryanair 23 травня.

Олександр Лукашенко заявив, що заборонить Білорусі дозволяти посадку пасажирських літаків, які прямують з України.

Цитує слова Лукашенка провладний Telegram-канал Пул первого.

Сьогодні він відвідав дитячу лікарню в Мінську.

«Подивіться, як гидко вчинила Україна. Ми тут рятуємо їхніх людей і будемо рятувати, люди ні в чому не винні. Вони закрили нам проліт. Ну, нам доводиться хвилин 40-45 робити гак, облітаючи їх, щоби потрапити в Туреччину там і далі в Єгипет… Якщо вже Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки», – заявив він.

Читайте такожПентагон зменшує озброєння на Близькому Сході для протидії Китаю і РосіїУкраїна разом з низкою інших держав світу тимчасово призупинила авіасполучення з Білоруссю у зв’язку з вимушеною посадкою пасажирського лайнера Ryanair 23 травня з опозиціонером Романом Протасевичем.

Заради арешту журналіста Лукашенко наполіг на піднятті військового винищувача, а мінські диспетчери збрехали пілотам про начебто бомбу в літаку.

Протасевичу інкримінують підбурювання громадян до масових заворушень у серпні 2020 року. В аеропорту з ним також затримали й росіянку Софію Сапегу. Обидва нині під вартою.

Протести у Білорусі спалахнули влітку 2020 року проти фальсифікації виборів глави держави. ЄС запровадив санкції проти причетних до силових розгонів і вбивств демонстрантів та не визнає за Лукашенком статусу президента.

Політичні переслідування учасників мітингів тривають в країні дотепер.

Роман Протасевич – засновник найбільшого білоруського Telegram-каналу NEXTA, що торік координувала дії протестувальників, а наразі спеціалізується на висвітленні політичних подій у республіці.

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Автор: Яна Ставська