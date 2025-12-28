Залізниця, яка була гордістю України, тепер стала її слабким місцем, - WSJ

Російські атаки спрямовані на все: від диспетчерських вишок до поїздів і підстанцій, які їх живлять.

Росія цього року посилила атаки з метою перекрити розгалужену мережу залізниць України - життєво важливу артерію української економіки, якою перевозять понад 60% вантажів, а також зброю і солдатів на фронт.

Як пише The Wall Street Journal, "Укрзалізниця" заявляє, що цього року Росія здійснила понад 1100 атак на її інфраструктуру, що приблизно дорівнює сумарній кількості атак у 2024 і 2023 роках. Атаки цілять у поїзди, диспетчерські вишки і депо, а також мости, під якими проходять поїзди, і підстанції, що забезпечують електропостачання мережі.

Крім людських жертв, атаки на залізничну мережу завдали збитків на суму 5,8 мільярда доларів від початку вторгнення, повідомляє "Укрзалізниця". Компанія попереджає, що вартість ремонту буде набагато вищою.

"Це війна на залізницях, яка являє собою навмисну, структуровану, добре сплановану і концентровану спробу зупинити роботу системи", - сказав голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. - "Практично кожна ланка в ланцюзі піддається атаці".

Росія знайшла слабке місце України

Як підкреслює WSJ, залізниця була предметом гордості для українців протягом усієї війни. Коли після вторгнення Росії в лютому 2022 року повітряний простір було закрито для комерційних рейсів, а дороги виявилися перевантаженими, вони перевезли мільйони людей у безпечне місце. Світові лідери прибували до Києва залізницею, щоб висловити підтримку постраждалій країні.

"Росія спочатку щадила українську залізничну інфраструктуру, розраховуючи, що вона знадобиться для управління країною, якщо вона захопить контроль. Тепер, коли Москва чинить тиск на Київ, щоб той прийняв жорсткі умови миру, залізниця опинилася під прицілом", - зазначає видання.

Як забезпечити безпеку

"Укрзалізниця" заявляє, що робить усе можливе для забезпечення безпеки своєї діяльності та захисту своїх співробітників. Так, машиністи поїздів, які в'їжджають до Херсона, тепер носять каски для захисту. Дахи поїздів обладнані пристроями придушення безпілотників. Багато підстанцій облицьовані бетоном, щоб мінімізувати наслідки ударів.

Однак на таких вокзалах, як Лозова на Харківщині, який став однією з головних цілей в російській кампанії ударів, можливості обмежені.

"Ми просто кидаємо всі справи, коли звучить сирена повітряної тривоги", - сказала Ніна Забела, начальник залізничної станції Лозова. "Пріоритет - порятунок життів".

Атаки РФ по залізничній інфраструктурі

22 грудня недалеко від Коростеня сталося сходження з колій вантажного поїзда, внаслідок чого низка рейсів затримується на кілька годин. В УЗ тоді зазначали, що вантажний потяг було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу Shahed. Через аварію затримувалася низка поїздів "Укрзалізниці".

19 грудня РФ вдарила по Одесі та області. Через наслідки дронової атаки тимчасово не курсували низка приміських поїздів.

