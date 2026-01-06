Тисячі французьких солдатів можуть бути направлені в Україну після припинення вогню, - Макрон

За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Про це пише Le Monde.

"Тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню". Після підписання мирної угоди ми хочемо, по-перше, надати зображення і дані спостережень (...), по-друге, ми братимемо участь у відновленні української армії, і по-третє, ми продемонстрували свою готовність бути розгорнутими у складі цих багатонаціональних сил. Це не сили, які ми зобов'язуємося брати участь у бойових діях. Це сили забезпечення після підписання мирної угоди", - сказав він.

Важливо, що Макрон згадав "потенціал у кілька тисяч військовослужбовців". Він уточнив, що "це не сили, які будуть залучені до бойових дій".

За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України.

Він також пояснив, що Сполучені Штати візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди:

"Цей паризький саміт змінив те, що вперше відбулася співпраця між "Коаліцією охочих", українцями та американцями, і американці заявили про свою готовність до цього... Ось що змінилося за останні тижні. Саме вони керуватимуть моніторингом припинення вогню, тобто всією роботою, пов'язаною з визначенням того, порушується кордон чи ні".

На запитання про відновлення діалогу з російським президентом Володимиром Путіним Макрон відповів, що "найближчими тижнями він буде реорганізовувати контакти".

Миротворці в Україні - останні новини

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що в разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати від 15 до 20 тисяч осіб.

"Деякі чиновники кажуть, що в різних європейських столицях звучать різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тис., хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тис. миротворців, які потурбуються про безпеку моря, неба і суходолу", - йшлося в матеріалі.

