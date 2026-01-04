Макрон припустив, хто може очолити владу в Венесуелі

Президент Франції висловив думку, що перехідний період в Венесуелі міг би забезпечити опозиціонер Едмундо Гонсалес Уррутія, який брав участь у виборах в 2024 році.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що перехідний період в управлінні Венесуелою, який анонсував президент США Дональд Трамп, має бути мирним й назвав ймовірного нового президента замість Ніколаса Мадуро. Про це він написав в соцмережі Х.

Зокрема, Макрон зазначив, що народ Венесуели позбувся від диктатури Ніколаса Мадуро. Він підкреслив, що перехідним період в Венесуелі має бути мирним та демократичним.

"Сьогодні венесуельський народ позбувся диктатури Ніколаса Мадуро і може тільки радіти цьому. Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період повинен бути мирним, демократичним і поважним до волі венесуельського народу", - написав президент Франції.

На думку Макрона, цей перехідний період міг би забезпечити в Венесуелі Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році.

"Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний у 2024 році, зможе оперативно забезпечити цей перехід", - додав Макрон.

За словами президента Франції, він веде обмін інформацією з "партнерами в регіоні" й запевнив, що його країна забезпечить безпеку своїх громадян.

Примітно, що на президентських виборах у Венесуелі 2024 року, за даними опозиції, саме Едмундо Гонсалес Уррутія здобув перемогу. Уряди 14 країн визнали його тоді обраним президентом Венесуели. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що він має негайно очолити Венесуелу.

Трамп розкрив деталі операції проти Венесуели

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Білого дому заявив, що США братимуть участь у подальших змінах у Венесуелі. На думку Трампа, народ Венесуели дуже задоволений поваленням режиму Ніколаса Мадуро, бо в країні фактично була диктатура. Трамп зазначив, що особисто говорив із Мадуро і пропонував "здатися" і "капітулювати", але почув відмову. Трамп похвалився тим, як професійно відпрацювала група спецназу захоплення президента Венесуели. За словами очільника Білого дому, готувався другий етап військової операції, але він не знадобився.

Також ми писали, що Трамп опублікував в соцмережі фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро на борту літака, який після його захоплення з дружиною вилетів до США. На світлині видно, що Мадуро в кайданках, а на очах пов'язка. Трамп зазначив, що США ретельно готувалися до операції й навіть побудували точну копію його будинка. Операція з захоплення Мадуро могла відбутися на декілька днів раніше, але через погоду її провели зараз.

