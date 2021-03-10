На переконання посла, Україна має стати членом НАТО і Євросоюзу, аби стати запорукою безпеки і розвитку Європи та усього Чорноморського регіону.

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова очікує від президента США Джо Байдена підтвердження глобального лідерства США у питанні захисту України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на заході Фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», присвяченому презентації Київським безпековим форумом документу «12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною».

"Я дуже рада, що останнім часом ми чуємо дуже активні повідомлення від нашого стратегічного партнера про повернення до не просто глобального лідерства, а активного глобального лідерства із захисту демократії у світі, і насправді, Україна, мабуть, найкраще місце, де Сполучені Штати можуть продемонструвати таке лідерство, захистивши демократію, за яку боремося ми", - наголосила Маркарова.

Вона пояснила, що Україна як майбутній член НАТО і Європейського Союзу стане запорукою не лише свого власного успіху, а й запорукою безпеки і розвитку Європи та усього Чорноморського регіону. При цьому, посол відзначила, що Україна також повинна повернути до свого складу окуповані Росією Крим і Донбас, і для цього має бути встановлений мир. Також вона відзначила, що Україна має стати економічно сильною з міцними інституціями та дотриманням верховенства права.

"Ця візія, яка насправді є вимогою наших громадян, яка записана у нашій Конституції, - зараз, разом з нашими партнерами зі Сполучених Штатів і Європейського Союзу, ми можемо наблизитись максимально до цієї візії, до її реалізації у нас в країні", - сказала Маркарова.

Посол сказала, що треба посилювати політичну співпрацю на основі двопартійної підтримки США і активного діалогу.

Крім того, вона виступає за те, аби США посилювали санкційний режим проти РФ до того часу, поки агресор не змінить політику щодо України.

Маркарова наголосила на важливості посилення безпеки в регіоні, і тому немає альтернативи вступ України в НАТО. "І ми будемо активно працювати, в тому числі у Сполучених Штатах і інших країнах для того, щоб ми максимально швидко наблизились до цієї мети. Це посилення трансформації України, реформи і зміни, - можна це називати по-різному, але нашої трансформації у модерну, економічно сильну країну з верховенством права", - відзначила вона.

Разом з тим, вона виступає за посилення економічної та фінансової співпраці, оскільки у цьому напрямку "нерозкритий потенціал".

Позиція Байдена

19 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пояснив важливість відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України. Президент США заявив, що Росія намагається підірвати трансатлантичну єдність і послабити НАТО.

"Путін прагне послабити європейський проект і наш альянс НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність і нашу рішучість, оскільки для Кремля значно простіше залякувати і погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та тісно об’єднаною трансатлантичною спільнотою. З цієї причини відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України й надалі має життєво важливе значення для Європи та Сполучених Штатів. Саме тому реагування на російську безвідповідальність і на хакерські атаки комп'ютерних мереж у Сполучених Штатах і по всій Європі та у світі відіграє критичну роль для захисту нашої колективної безпеки", - наголосив Байден.

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Автор: Віталій Саєнко