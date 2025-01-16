Воут сказав, що "не збирається випереджати президента в питаннях зовнішньої політики".

Кандидат наступного президента США Дональда Трампа на посаду глави Адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут не став зобов'язуватися виділити на допомогу Україні залишок вже схваленого фінансування, який не встигає використати чинна адміністрація.

Про це пише CNN із посиланням на його заяву під час слухань у Сенаті США. Так, Воут, який обіймав впливову посаду в адміністрації Трампа під час його попередньої каденції, сказав, що "не збирається випереджати президента в питаннях зовнішньої політики".

Чинна адміністрація залишає невикористаними понад 3 мільярди доларів затвердженого раніше фінансування для України, які Трамп повинен буде витратити, коли вступить на посаду. Проте така відповідь Воута може свідчити про те, що нова адміністрація буде використовувати практику, відому як "затримка", акцентують автори. Вона дозволяє американську президенту відмовлятися витрачати гроші, які вже були асигновані Конгресом.

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У минулому Конгрес ухвалив закони, які обмежують застосування практики затримок, в тому числі Закон про контроль затримок (Impoundment Control Act) від 1974 року. Але Воут під час слухань припустив, що цей закон є неконституційним.

"Президент порушував питання затримок і що 200 років президенти використовували це право. Ми розробимо підхід до цього питання і стратегію, коли адміністрація буде при владі", – сказав він.

Ці відповіді викликали обурення демократів. Зокрема, невдоволення висловив сенатор Річард Блюменталь з Коннектикуту.

"Я здивований і обурений тим, що хтось на такій відповідальній посаді може, по суті, сказати, що "президент стоїть над законом"", – заявив сенатор.

Зазначимо, що Адміністративно-бюджетне управління США, яке може очолити Воут, відповідає за підготовку та виконання федерального бюджету.

Команда Трампа і Україна: інші новини

У команді Дональда Трампа усвідомили, що передвиборчі обіцянки про мир в Україні за 24 години були нездійсненними. На закінчення війни потрібні місяці.

Раніше майбутній очільник Пентагону Піт Гегсет під час слухань щодо його затвердження на посаду не згадав про війну в Україні. Коли сенатор Ангус Кінг запитав, чи не означає це, що США відмовляться від України, Гегсет відповів:

"Це політичне рішення на рівні президента. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би бачити кінець цього конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хотіли б, щоб це було якомога вигідніше для українців, але ця війна має закінчитися".

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