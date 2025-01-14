Ця війна має закінчитися, відповів він.

Кандидат на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет під час слухань щодо його затвердження на посаду не згадав про війну в Україні.

Після його вступного слова сенатор Ангус Кінг зазначив, що той назвав пріорітетом роботу з партнерами задля стримування агресії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, однак про Україну та Росію не згадав. Він запитав, чи означає це, що Штати хочуть відмовитися від України. Гегсет відповів так:

"Це політичне рішення на рівні президента. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би бачити кінець цього конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хотіли б, щоб це було якомога вигідніше для українців, але ця війна має закінчитися".

У відповідь сенатор зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін дуже уважно стежить за діями Сполучених Штатів Америки. "Якщо ми кинемо Україну, це буде найсильнішим сигналом для Сі Цзіньпіна, що він може захопити Тайвань без істотного опору з боку США", - додав Кінг.

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Гегсет зазначив, що, попри провал стримування, Україна зуміла відбити спробу Росії стрімко її захопити, а також зупинила прорив ворожих військ на сході країни. Тепер цей конфлікт перетворився на війну на виснаження.

Як передає The New York Times, під час слухань обраний Трампом кандидат також заявив про необхідність відновлення промислової бази країни. За його словами, Штати вчаться на війні в Україні, тому Пентагон повинен знайти способи швидкого впровадження нових безпілотних озброєнь.

Крім того, Гегсет пообіцяв переглянути розподіл військових ресурсів та рекомендувати інвестиції, які допоможуть захистити американські інтереси та запобігти ситуаціям, подібним до початку війни в Україні 2014 року.

Трамп обіцяє закінчити війну

Як відомо, до виборів американський політик запевняв, що здатний домовитися про припинення війни між Україною та Росією за одну добу. Цього так і не сталося.

Тепер він планує провести зустріч із кремлівським правителем Путіним. За даними ЗМІ, в його план входить розміщення іноземного військового контингенту на лінії розмежування.

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