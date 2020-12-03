Різдвяну традицію вже понад чверть століття підтримує місцеве управління по боротьбі з паводками.

Сніговик з перекотиполя. Таке змайстрували в Мексиці, де зазвичай немає снігу.

Читайте такожМоряки врятували лабрадора під час повені у Мексиці (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Різдвяну традицію вже понад чверть століття підтримує місцеве управління по боротьбі з паводками.

Вони збирають сухі стебла найпоширенішої в жаркому регіоні рослини і складають з них сніговиків.

Ніс, очі і руки роблять з перероблених матеріалів. Ставлять сніговиків недалеко від автостради, де їх зможе побачити якомога більше людей.

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Автор: УНІАН