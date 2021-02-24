Сама Меркель поки не буде робити щеплення від коронавірусу.

Німецький канцлер Ангела Меркель наразі не підтримує ініціативу надання вакцинованим від коронавірусу певних привілеїв, але не виключила цього в майбутньому.

Читайте такожУ Німеччині продовжили карантин (відео)Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає ТСН. За її словами, вводити певні послаблення для вакцинованих можна тільки тоді, коли велика кількість людей зробить щеплення, а інші будуть противитися цьому. Меркель каже, що зараз це неактуально, оскільки більшість людей ще не вакциновані.

"Але ми ще не досягли цієї стадії. Поки кількість вакцинованих значно менша, ніж тих, хто чекає на вакцину, держава повинна однаково ставитися до обох груп", - сказала вона.

Крім того, Меркель заявила, що має бути науковий доказ того, що щеплені не передають коронавірус іншим.

Що стосується канцлера, вона має намір вакцинуватися, коли настане її черга. Нині ж вона "дуже багато робить для запобігання інфікуванню".

"Спочатку слід вакцинувати людей похилого віку та людей з особливими захворюваннями, а також людей, які мають тісний контакт з інфікованими людьми. Я думаю, що правильно, крім особливо вразливих і літніх людей, спочатку запросити на вакцинацію групи населення, які не можуть зберігати дистанцію в своїй роботі. Вихователь в дитячому саду, учитель початкових класів не може цього зробити. Це ті люди, які повинні бути в черзі перед кимось на кшталт мене", - пояснила Меркель.

Вакцинація від коронавірусу у Німеччині

Вакцинація у Німеччині відбувається препаратами Pfizer/BioNTech і Moderna. Також схвалили AstraZeneca, але вона поки не рекомендується громадянам, старшим за 65 років.

Німеччина подовжує обмеження на державному кордоні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Обмеження діятимуть до 3 березня.

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Автор: УНІАН