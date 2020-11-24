Демонтаж зайняв близько півтори години.

В центрі Парижа поліція демонтувала імпровізований табір для мігрантів. Він з'явився після того, як минулого тижня демонтували інший табір.

Читайте такожНа острові в Іспанії організували "коронавірусну" вечірку, учасників розігналиПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Наметове містечко незаконно встановили на площі Республіки. Близько 20:00 поліція почала демонтаж наметів, іноді з мігрантами, які перебували всередині. Через півтори години табір розібрали.

Згідно з даними неурядових організацій, на площі в той час перебували понад 450 мігрантів. У поліції заявили, що "певні асоціації" організували будівництво тимчасового табору, що, за її словами, "неприйнятно".

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants et #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 23, 2020

Водночас міністр внутрішніх справ Жерар Дарманін заявив у Twitter, що фотографії операції "шокують". Він запросив "докладний звіт" про події в префектурі поліції до полудня у вівторок.

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Автор: УНІАН