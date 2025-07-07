Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів.

У Польщі з 7 липня розпочався тимчасовий вибірковий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для обмеження нелегальної міграції, пише RMF24.

Зазначається, що перевірки на польсько-німецькому кордоні проводяться на 52 пунктах пропуску, і на 13 пунктах на кордоні з Литвою. До контролю кордону залучено сотні прикордонників, поліція, солдати територіальної оборони, а також військова жандармерія.

Співробітники перевірятимуть простір автомобіля і легальність перебування громадянина на території країни. Ці дії будуть виконуватися за допомогою мобільного обладнання, що має спростити контроль.

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Прикордонна служба також повідомила, що на кордоні з Литвою прикордонники вже затримали громадянина Естонії, який перевозив чотирьох нелегальних мігрантів, ймовірно громадян Афганістану.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк запевнив, що перевірки мають на меті посилити рівень безпеки та боротися з міграцією, але не ускладнювати життя звичайним людям. Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів, але уряд не виключає, що може продовжити цей термін.

Ситуація на українсько-польському кордоні

У травні 2025 року попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" міг бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Проте пізніше Апеляційний суд Любліна заборонив акцію перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на польсько-українському кордоні.

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