Російський бюджет значно програє тим ресурсам, якими готовий підтримати Україну Захід.

Російська економіка не витримає тиску західних санкцій й тривалих боїв з українською армією - її чекає крах.

Такий результат для путінської "економічної машини" передрік Михайло Задорнов в інтерв'ю Forbes. Він був одним з останніх міністрів фінансів РФ Уряду Бориса Єльцина (обіймав посаду під час дефолту в 1998 році), а також свого часу очолював два найбільших держбанки Росії.

Задорнов зазначив, що наразі бюджет РФ виділяє на армію приблизно 4% від свого ВВП, проте в порівнянні з витратами Вашингтона на свій оборонний сектор - це всього лише одна десята від військового бюджету США.

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"А якщо ми складемо ресурси тих країн, які починають поставки озброєнь на користь України, і сумарний обсяг ресурсів, які вони можуть задіяти при затягуванні конфлікту, то, повірте, можна скласти в стовпчик, це абсолютно непорівнянні величини", - заявив він.

Колишній міністр вважає, що для росіян створюють ілюзію щодо спроможності РФ самостійно виготовляти ті чи інші продукти Заходу. Задорнов каже, що всі спроби Росії ізолювати економіку й працювати на внутрішній ринок - зазнають "фіаско".

"Те, що ми можемо зробити все самі навіть якийсь час, - це звичайно ілюзія абсолютно або якесь політичне гасло", - говорить він.

Задорнов спрогнозував стагнацію для Росії в критичних важливих галузях розвитку. Зокрема, видобутку нафти, хімічній промисловості та лісовому господарстві.

Президент РФ Володимир Путін руйнує російську економіку

Нагадаємо, що повномасштабне російське вторгнення в Україну з першого дня війни скорочує активи російських олігархів. Як з'ясували у своєму розслідуванні ЗМІ, протягом 2022 року найбагатші росіяни втратили 47 млрд доларів через необґрунтоване вторгнення в Україну. Вже ближче до кінця 2022 року втрати російських олігархів наблизилися до 100 млрд доларів.

Як нещодавно відзначили експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), економіку країни-агресора чекає серйозна криза через війну в Україні. Навіть при найсприятливішому прогнозі ВВП Росії у 2023 скоротиться в межах 2 відсотків. При цьому найнегативніший сценарій передбачає скорочення економіки РФ аж до 6%.

Раніше видання Financial Times з'ясувало, що Путін цілком розумів, що вторгнення в Україну вб'є російську економіку. Його про це попереджали глава російського "Сбербанку" Герман Грефйі голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

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