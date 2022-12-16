Греф підготував для Путіна презентацію на 39 сторінок, в якій попереджав його про катастрофічні наслідки вторгнення в Україну.

Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну глава російського "Сбербанку" Герман Греф і голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна намагалися зупинити президента країни-агресора і запобігти війні заради порятунку російської економіки.

Як йдеться в матеріалі Financial Times за місяць до вторгнення довірені особи Путіна попереджали його про можливі наслідки західних санкцій.

Греф підготував для Путіна презентацію на 39 сторінок, в якій попереджав його про катастрофічні наслідки вторгнення в Україну.

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Глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна також висловлювала думку, що російська економіка в разі війни опиниться під загрозою. Однак як йдеться в матеріалі ніхто, так і не зміг переконати Путін в тому, що напад на Україну – фатальна помилка і для нього особисто і в цілому для всієї Росії.

"Вони були досить сміливі, щоб попросити про зустріч, але вони не змогли донести свій меседж", — йдеться в матеріалі.

Війна в Україні та крах російської економіки:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

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