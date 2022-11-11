Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в Ірані, є ефективним озброєнням, але на ньому немає передових технологій.

Ризик потрапляння наданої Україні західної зброї до Ірану існує, але така зброя не містить передових технологій, і тому великого занепокоєння цей факт не викликає.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв’ю Sky News.

Глава Міноборони Британії повідомив, що його відомство вивчає повідомлення про те, що Москва доставила британські та американські протитанкові та зенітні ракети до Ірану разом зі 140 млн євро в обмін на десятки безпілотників, призначених для використання проти України.

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"Звичайно, ми не хочемо, щоб такі речі відбувалися. Але, по суті, це ризик, на який ми пішли, коли вирішили, що важливо допомогти Україні", – пояснив Воллес.

Він зауважив, що цей феномен має і зворотний ефект: Британія та її союзники по НАТО змогли навчитися на російській зброї, захопленій українцями.

"Росія втратила значну кількість своїх можливостей класу А - вони були захоплені сотнями і тисячами. Це дивовижна можливість для країн НАТО зрозуміти технології, які використовуються в російському обладнанні, і це дасть нам дуже важливу стратегічну перевагу в майбутньому", – підкреслив британський міністр.

Воллес пояснив, що протитанкові ракети NLAW, які Британія передала Україні та які могли опинитися в руках Ірану, є надзвичайно ефективним озброєнням, але не оснащеним технологіями наступного покоління.

"Це означатиме, що існуватимуть відмінності між тим, що розробляють іранці – якщо вони мають ядерну зброю, – і тим, що маємо ми, і те ж саме стосується американських Javelin... Тому я не особливо турбуюся. Але, звичайно, це був ризик, на який ми пішли з розрахунком", – зазначив він.

Співпраця РФ з Іраном

За даними Sky News, Росія перевезла до Ірану 140 млн євро готівкою та низку захоплених в Україні зразків британської та американської зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Зокрема, мова йде про британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.

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