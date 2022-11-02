Армія РФ не змогла рухатися, зокрема, через проблеми зі зв'язком.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що блискавичне вторгнення Росії в Україну провалилося через те, що росіяни не змогли забезпечити нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону.

Про це пише The Guardian.

"Росіяни зазнали невдачі, маючи перевагу у кількості. Вони могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ні нормальної комплексної ППО, ні нормального зв'язку, ні нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку "Джавеліни" просто розібрали. І за всієї своєї маси вони не могли рухатися далі", – наголосив Воллес.

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За словами очільника Міноборони Британії, війна в Україні серйозно вплине на спільний військовий план НАТО.

"У холодній війні у кожного з нас було визначено свої місця, ми всі знали, в якій частині німецького кордону ми будемо розгорнуті. Насправді все звелося до таких деталей, що пілоти знали цілі для свого роду "Дня Д". Я не очікую, що у нас буде така сама деталізація, але це означає, що НАТО має прояснити, в чому полягає спільний військовий план і яку роль у ньому відіграє Великобританія", – зазначив Воллес.

Вторгення РФ в Україну

Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Тоді армія РФ атакувала Україну на півночі, півдні та сході.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російським окупантам на початку повномасштабного вторгнення вдалося швидко підійти до Києва з боку Білорусі через те, що Збройні сили України працювали у штатах мирного часу. Крім того, більшість військових знаходилася на Сході.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що наразі загрози повторного вторгнення з Білорусі немає. Однак ситуація може швидко змінитися, коли українські війська звільнять Херсон.

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