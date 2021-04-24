За словами очільника польського оборонного відомства, події на українсько-російському кордоні непокоять Польщу.

На думку міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

Про це очільник польського оборонного відомства сказав в ефірі "Польського радіо", пише "Українська правда".

"Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - заявив Блащак.

Міністр стверджує, що події на українсько-російському кордоні викликають занепокоєння в Польщі. Він також згадав напад Росії на Грузію у 2008 році та на Україну у 2014 році.

Читайте також"Кроки до членства нереальні": кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТООкрім того, міністр процитував слова покійного польського президента Леха Качинського про те що "спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща". Саме тому остання, за словами Блащака, займається модернізацією своєї армії та збільшенням її чисельності.

Глава польського Міноборони також підкреслив, що від часів нападу РФ на Грузію та Україну чимало що змінилося з точки зору НАТО. Зокрема, війська союзників з'явилися на східному фланзі, в Польщі присутні американські, британські, румунські та хорватські військові, а польська армія перебуває в Латвії та Румунії. Три дні тому до Польщі прибули американські літаки F-16 і F-15.

"Ми показуємо, що ми близькі, готові та солідарні один з одним. Таким чином ми відлякуємо можливого агресора", - зазначив Блащак.

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Автор: Катерина Комолова