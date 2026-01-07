Мирна угода: Швеція передасть Україні Gripen і допоможе з розмінуванням Чорного моря

Передумовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в соцмережі Х.

Він повідомив про таке рішення після зустрічі Коаліції охочих в Парижі, зазначивши, що там досягнуто прогресу.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, за допомогою: винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною; морських ресурсів для розмінування Чорного моря; продовження навчання українських військових офіцерів", - зауважив прем’єр Швеції.

Крістерссон наголосив, що передумовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

"Швеція готова зробити свій внесок для миру в Європі", - резюмував він.

Гарантії безпеки - участь іноземних військ

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він уточнив, що "це не сили, які будуть залучені до бойових дій". За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України.

Макрон також пояснив, що Сполучені Штати візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди.

