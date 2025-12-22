Шведські винищувачі Gripen невдовзі зможуть запускати 'довгі' ракети Taurus

Швеція значно прискорила установку німецьких ракет Taurus на винищувачі Gripen власного виробництва.

Військово-повітряні сили Швеції заявили, що незабаром країна матиме можливість завдавати глибоких ударів далеко в тилу ворога. Вони досягнуть цього раніше, ніж планували, оскільки ВПС та Шведське агентство оборонних матеріалів (FMV) завершують інтеграцію літаків Gripen з крилатою ракетою Taurus німецького виробництва з випередженням термінів, заявив командувач ВПС Швеції, генерал-майор Йонас Вікман, пише Defense News.

"Ми перерозподілили пріоритети та виконали роботу скоріше. Це дозволило змістити початкові терміни ліворуч. Ми почнемо працювати значно раніше, ніж планувалося", – сказав він в інтерв’ю Defense News.

У лютому початкова оперативна готовність крилатої ракети повітряного базування Taurus KEPD-350 на борту JAS39 Gripen C/D очікувалася до 2028 року. Наразі командувач не розкрив точну дату інтеграції. Ракету розробила компанія Taurus Systems GmbH, німецько-шведське спільне підприємство MBDA Deutschland та Saab.

Згідно з веб-сайтом компанії, зброя може нести боєголовку вагою 481 кілограм і призначена для знищення захищених та глибоко закопаних цілей будь-якого розміру на відстані понад 500 кілометрів.

Вікман назвав майбутнє впровадження цієї зброї "величезним кроком", який також вплине на доктрину та оперативні концепції ВПС.

"Самі ці можливості дуже важливі, тому що раніше у нас не було жодних можливостей для глибоких ударів чи наступальної контрповітряної боротьби. Ми могли б просто вкласти всі наші кошти в оборонні можливості, але зараз це величезний зсув для нас", – сказав він.

Він додав, що скандинавська країна отримала велику підтримку від Німеччини з усіх аспектів далекобійних наступальних вогнів.

Раніше національний виробник літаків Saab опублікував зображення, на якому видно Gripen у польоті з ракетою Taurus, а статичну демонстрацію винищувача в такій конфігурації демонстрували ще у 2016 році на оборонній виставці FIDAE в Чилі.

Однак, посадовці так і не дійшли до проведення бойових стрільб зі зброєю на борту військового літака.

Літаки Gripen для України - що відомо

Нагадаємо, що Україна має намір укласти велику угоду зі Швецією щодо закупівлі не менше 100 літаків Gripen E. Реалізувати угоду планується у термін 10-15 років. А у термін до 2033 року в Україні планують відкрите локальне виробництво цих літаків.

Вартість фінансування угоди не розголошується. Відомо, що кожен з винищувачів Gripen коштуватиме близько 125 млн євро. Не виключено, що частину видатків профінансує Швеція - у рамках військової допомоги Україні.

