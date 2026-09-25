Переговори з РФ: Зеленський розкрив, через скільки днів почнеться процес

Наразі усі сторони взяли паузу для детальних обговорень.

Україна за 10 днів має обговорити з представниками США подальші плани щодо мирних переговорів з Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

"У нас була зустріч з президентом США. Ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи мали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна: ми проінформуємо і поспілкуємося про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з росіянами. І за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом", – пояснив Зеленський.

Мирні переговори: новини

Нагадаємо, раніше про повернення до формату тристоронніх переговорів заявляли і в Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що ці переговори мають відновитися в "у найближчій перспективі".

Відео дня

Попри це, у Кремлі відкидають можливу результативність цих переговорів. Пєсков зокрема заявляв, що наразі передумов для виходу на мирний трек переговорів немає. Він також відкинув можливість тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що реальна можливість для зустрічі з Путіним може зʼявитися в Маямі під час саміту G20 у грудні. Він також заявив, що Україна підтримає такий формат зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини: