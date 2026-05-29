Пєсков заявив, що Європа є стороною конфлікту на боці України.

У Кремлі виступили проти того, щоб Європа стала посередником у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він обґрунтував свою заяву тим, що Європа є стороною конфлікту і підтримує Україну.

"Наразі Європа є стороною конфлікту на боці України. Не забувайте, що європейська зброя безпосередньо стріляє по нас, і абстрагуватися від цього неможливо. Тому, звичайно, у такому статусі Європа ніяк не може претендувати на посередництво", – сказав він.

Він також заявив, що "повна відмова від діалогу з РФ є найбільшою помилкою Брюсселя", назвавши це причиною тупика, в який зайшли дипломатичні відносини.

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не може виступати нейтральним посередником у переговорах між Україною та Росією, оскільки відкрито підтримує Київ і захищає власні інтереси у сфері безпеки.

Каллас відкинула ідею призначення спеціального представника ЄС для переговорів з Москвою. За її словами, Євросоюз не здатний однаково ставитися до обох сторін війни.

