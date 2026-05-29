У ЄС пояснили, чому не готові до ролі нейтрального посередника у переговорах з РФ

Євросоюз не здатен однаково ставитися до обох сторін війни, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не може виступати нейтральним посередником у переговорах між Україною та Росією, оскільки відкрито підтримує Київ та захищає власні безпекові інтереси, пише Euronews.

Каллас відкинула ідею призначення спеціального представника ЄС для переговорів із Москвою. За її словами, Євросоюз не здатен однаково ставитися до обох сторін війни.

"Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України", – наголосила вона.

Каллас також зазначила, що участь ЄС необхідна для того, щоб збалансувати переговорний процес та посилити тиск на Росію. Водночас вона підкреслила, що роль Євросоюзу має доповнювати зусилля США, а не замінювати їх.

Під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі обговорювали можливість призначення спецпосланця для переговорів із РФ. Серед потенційних кандидатів раніше називали президента Фінляндії Александра Стубба, голову Євроради Антоніу Кошту, експрем’єра Італії Маріо Драгі та колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також прибув на зустріч, заявив, що ЄС має зосередитися на конкретних кроках, зокрема демілітаризації Запорізької АЕС та створенні гуманітарних коридорів.

Крім того, Каллас повідомила, що країни ЄС обговорюють перелік можливих "червоних ліній" у переговорах із Росією. Серед них – невизнання окупованих територій, припинення кібератак і диверсій, повернення викрадених українських дітей та виплата репарацій Україні.

Інші заяви голови європейської дипломатії

Раніше висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що дипломати посольства США виїхали з України на тлі погроз Росії завдати нових ракетних ударів по Києву. У тожй час дипломати посольств європейських країн залишаються в столиці України. Проте, у Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію і повідомили, що американські представники залишаються в Києві.

Також 18 травня у Брюсселі Каллас заявила, що у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні немає просування. Вона підкреслила, що "потрібно посилювати тиск", щоб всадити Росію за стіл переговорів через слабку позицію окупантів на фронті.

