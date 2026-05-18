Позиція РФ не 'найсильніша', потрібно посилити тиск: Каллас про мирні переговори

При цьому вона заявила, що завершити війну може допомогти Китай.

У переговорному процесі щодо завершення війни в Україні немає просування, вважає висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас. Про це вона заявила 18 травня у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

"Нічого особливо не відбувається. Але водночас ми бачимо, що Росія не перебуває у найсильнішій позиції, і нам потрібно посилювати тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів", - прокоментувала переговори Каллас.

За словами дипломатки, Китай, який має тісні відносини з Росією, мусить переконати Москву припинити цю війну.

"Маємо узгоджувати наші інструменти – гуманітарну допомогу, торгівлю, партнерства у сфері безпеки та оборони – з потребами наших партнерів, але також враховувати власні інтереси… Якщо ми підтримуємо певні проєкти в країнах, а вигоду від цього отримують наші конкуренти, то ми також маємо думати, як це змінити. Крім того, якщо партнер підтримує Росію чи Іран, то система повинна бути достатньо гнучкою, щоб ми могли переглянути нашу взаємодію в такому випадку", – наголосила Каллас.

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові сприяти дипломатичному завершенню війни Росії проти України та сподіваються на відновлення переговорного процесу між сторонами. За його словами, адміністрація президента Дональд Трамп і надалі готова виступати посередником у мирному врегулюванні конфлікту.

Рубіо зазначив, що останніми місяцями переговори "дещо втратили імпульс", а сторони дедалі більше покладаються на ситуацію на полі бою та зовнішні економічні фактори.

Водночас держсекретар США висловив сподівання, що найближчим часом, зокрема після заяв російського керівництва, Україна та Росія знову повернуться до діалогу.

Окремо Рубіо наголосив, що США залишаються єдиною країною, яка здатна виконувати роль ефективного посередника, якщо сторони погодяться на переговори.

