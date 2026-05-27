Чи може Європа сісти за один стіл переговорів із Путіним: BBC оцінило шанси

Росія звинувачує ЄС у військовій підтримці Києва, тому важко уявити обидві сторони за одним столом переговорів.

Україна закликала владу Євросоюзу допомогти в переговорах про припинення війни з Росією. Саме це питання детально обговорюватиметься на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн на Кіпрі.

Як пише BBC, Євросоюз активно розглядає можливість відновлення взаємодії з Кремлем щодо України, оскільки спроби США виступити посередником зайшли в глухий кут.

Тепер Євросоюз прагне докласти зусиль і забезпечити, щоб будь-яка угода, якщо вона коли-небудь буде укладена, була найкращою як для України, так і для європейської безпеки.

"Росія звинувачує ЄС у військовій підтримці Києва... Тому важко уявити, щоб вона якимось значущим чином взаємодіяла з європейцями", - вважає видання.

Саміт на Кіпрі

Дводенна зустріч, яка відкриється на Кіпрі сьогодні, дозволить міністрам викласти позиції своїх країн з більшою свободою, ніж на офіційному саміті.

Видання детально зазначило, що хоча ідея призначення посланця, можливо, навіть групи посланців, буде обговорюватися на Кіпрі, серйозне обговорення відбудеться лише на рівні лідерів ЄС, можливо, на їхньому саміті в червні.

Переговори про закінчення війни в Україні

Вчора державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася. Він висловив думку, що в якийсь момент США знову візьмуть на себе роль посередника на переговорах між РФ та Україною.

