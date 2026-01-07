Одна з країн 'Коаліції охочих' відмовилась відправляти війська в Україну

Мелоні наголосила на добровільності участі країн Коаліції в багатонаціональних силах.

Італія не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Італії за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

У заяві зазначається, що прем’єр-міністерка країни Джорджія Мелоні підтвердила підтримку Італією безпеки України.

Водночас Мелоні "повторила низку фіксованих пунктів позиції італійського уряду щодо питання гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ на місцях".

Відео дня

"Добровільний характер участі країн Коаліції в багатонаціональних силах та дотримання конституційних процедур щодо рішень на підтримку України у разі майбутнього нападу, як зазначено в прийнятій заяві, відображають принципи, які Італія неодноразово підтверджувала", - йдеться у заяві.

Гарантії безпеки для України

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів" задля підтримки миру. За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України. Ще Макрон додав, що США візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди.

У свою чергу прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство і Франція створять військові центри по всій Україні і побудують захисні споруди для озброєння і військового спорядження для забезпечення оборонних потреб України.

Вас також можуть зацікавити новини: