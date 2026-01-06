Британія і Франція створять в Україні військові хаби після припинення вогню, - Стармер

Також обидві країни готові побудувати в Україні захищені об’єкти для збереження озброєння.

Велика Британія і Франція готові створити в Україні військові хаби у тому випадку, якщо відбудеться реальне припинення вогню у війні Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав на пресконференції після зустрічі лідерів країн – учасниць Коаліції охочих у Парижі.

Стармер наголосив, що важливо розпочинати новий рік таким чином, коли європейські і американські союзники виступають за мир пліч-о-пліч з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео дня

"І ми ближчі до цієї мети, аніж будь-коли. Але звісно, найважчі ярди ще попереду [ярд – англійська міра довжини - УНІАН]", - наголосив Стармер.

На його переконання, сьогодні відбулася дуже конструктивна зустріч.

"Мета Коаліції охочих полягає у тому, аби допомогти встановити мир, який буде тривалим. І працювати з США, щоби гарантувати Україні безпеку на довгострокову перспективу", - наголосив Стармер.

Прем’єр нагадав, що сьогодні була підписана декларація про наміри щодо розміщення сил в Україні у випадку укладення мирної угоди. Він вважає, що це закладає підґрунтя для створення правової основи з метою розгортання британських, французьких військ і військ країн-партнерів на українській землі. Ці сили мають створювати безпеку в українському небі, на морі і на суходолі, а також допомагати відновлювати українські сили на майбутнє.

За його словами, ці питання сьогодні були обговорені детально:

"Після припинення вогню Сполучене Королівство і Франція створять військові центри (хаби) по всій Україні і побудують захисні споруди для озброєння і військового спорядження для забезпечення оборонних потреб України".

Також він додав, що разом з партнерами з Коаліції охочих були погоджені подальші істотні кроки.

По-перше, йдеться про участь у механізмі моніторингу та контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Цей процес відбуватиметься під керівництвом США.

По-друге, буде підтримане довгострокове забезпечення України озброєнням для її оборони.

І по-третє, триватиме робота щодо обов’язкових правових елементів на той випадок, якщо у майбутньому станеться нова збройна атака Росії на Україну.

Водночас, він наголошує, що треба бути відвертими, бо Путін не показує готовності до миру.

Переговори у Парижі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тисячі французьких солдатів можуть бути направлені в Україну для підтримки миру після припинення вогню.

Сьогодні, 6 січня, було визначено механізми моніторингу дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США, за участі країн Коаліції охочих. Також було визначено необхідність надання підтримки Збройним силам України чисельністю 800 тис солдат.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа і представник американської переговорної команди, заявив, що більшість питань відносно надання гарантій безпеки для України вже вирішено, але це ще не значить, що мир буде зрештою досягнуто.

