'Коаліція охочих' узгодила гарантії безпеки для України, але неясно, чи РФ їх прийме, - FT

Видання зазначає, що незрозуміло, скільки лідерів готові перейти від обіцянок до реальних зобов'язань.

Кілька чиновників, ознайомлених з підготовкою, заявляють, що переговори та спільна заява продемонструють, що "Коаліція охочих", США та Україна "досягли згоди" щодо кроків з реалізації та забезпечення перемир'я, хоча досі залишається незрозумілим, чи погодиться Росія на умови, що обговорюються, повідомляє Financial Times.

В статті зазначається, що США готові контролювати можливу лінію припинення вогню за допомогою таких технологій, як датчики, дрони та супутники. Також в США висловили підтримку наданню Україні гарантій, які б імітували аспекти статті про взаємну оборону НАТО.

Проте, як підкреслює видання, залишаються серйозні питання щодо того, скільки лідерів будуть готові перейти від теоретичних обіцянок розгорнути війська, літаки чи кораблі до зобов'язань, що їхні збройні сили, у разі необхідності, будуть воювати з Росією, якщо Москва знову вторгнеться.

Як йдеться в публікації, більшість з них потребуватимуть схвалення парламенту для прийняття зобов'язань, що мають обов'язкову силу. Видання не виключає, що багато хто з них зіткнеться з сильною громадською або політичною опозицією щодо такого кроку.

Видання поділилося, що посли 27 держав-членів ЄС були проінформовані про стан мирного плану та запропоновані гарантії безпеки напередодні зустрічі "Коаліції охочих", США та України в Парижі.

Дипломати, що знають деталі про обговорення гарантій безпеки зазначили, що багато хто з них був здивований прогресом, досягнутим під час різдвяних канікул.

Видання додало, що внесок ЄС буде зосереджений на майбутньому членстві України в блоці, фінансовій підтримці для стимулювання приватних інвестицій та потенційному навчанні українських військових.

Мирні переговори в Парижі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів" задля підтримки миру. За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України. Ще Макрон додав, що США візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди. Більше того, президент Франції заявив про намір відновити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним "найближчими тижнями".

Також ми писали, що Макрон пояснив, що гарантії безпеки для України мають кілька компонентів. Зокрема, за словами президента Франції, буде створено координаційний центр при оперативному штабі коаліції для того, щоб спільно працювати на військовому рівні, а також посилити оперативну співпрацю між Україною та "Коаліцією охочих". Макрон додав, що чисельність української армії після припинення війни складатиме 800 тисяч військових. Він зауважив, що українську армію треба буде матеріально забезпечувати для того, аби вона "могла стримувати потенційну агресію".

