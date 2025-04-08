Міністр фінансів США сподівається, що Японії буде надано пріоритет.

Майже 70 країн звернулися до Сполучених Штатів Америки з проханням допомогти відновити баланс у світовій торгівлі після введення президентом США Дональдом Трампом мит. Таку заяву в ефірі Fox News зробив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Від імені президента я радий приєднатися до Офісу торгового представника США для початку переговорів з Японією, оскільки ми працюємо над втіленням президентського бачення нової золотої ери глобальної торгівлі", - сказав Бессент.

Міністр сподівається, що Японії буде надано пріоритет у переговорах, оскільки ця країна швидко відгукнулася. Він підкреслив, що держава є важливим військовим та економічним союзником США.

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"США багато що пов'язує з ними. Це буде дуже насичений період. Якщо президент Трамп знову забезпечить собі максимальні переговорні можливості, і щойно він досягне максимального впливу, він буде готовий розпочати переговори", - зазначив він.

Реакція на мита Трампа

Як писав УНІАН, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нищівних мит США на імпорт, які, як він зазначив, мають посилити конкуренцію і знизити ціни.

У відповідь на негативну реакцію світової спільноти та самих американців він також заявив, щоб ті "не були панікерами". Він також підтверджував, що уряди країн з усього світу вже намагаються домовитися з Вашингтоном щодо кращих умов взаємної торгівлі.

А тим часом через мита Трампа світові ринки почали летіти в прірву. Ф'ючерси на американські фондові індекси та азіатські акції різко впали, а акції Tesla знизилися до рекордного мінімуму. Через це власник компанії Ілон Маск прямо просив Трампа скасувати нові мита.

Також надійшла інформація про те, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні поїде до Трампа, щоб обговорити скорочення мит.

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