В РФ у цій сфері крутяться шалені гроші і йде боротьба за управління фінансовими потоками.

Ліквідація в Росії заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського, найімовірніше, є наслідком кримінальних розборок. Про це в ефірі Radio NV сказав авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Відповідаючи на запитання з приводу вбивства Шатського, який займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69, котрою була знищена Трипільська ТЕЦ на Київщині, він зазначив, що знищення навіть таких фігур як Шатський не буде впливати на процес модернізації ракети, але деякий час можуть бути якісь організаційні збої.

"Але, скоріш за все, це все ж таки кримінальні розбірки. І КБ "Марс", і МКБ "Райдуга" – все це акціонерні товариства, де крутяться шалені гроші і боротьба за керівні посади в цих товариствах вкрай жорстока, оскільки йдеться про управління фінансовими потоками", - наголосив експерт.

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За його словами, росіяни зараз не шкодують грошей на озброєння і вимагають лише одного - результату, а якщо його не буде, то тоді може бути кримінальна відповідальність за невиконання оборонного замовлення.

При цьому Романенко нагадав, що багато років тому було вбито саме через кримінальні розбірки одного з головних конструкторів ЗРК "С-300":

"Якщо це Головне управління розвідки Міноборони України, то вони працювали через російські кримінальні структури. І це ідеальний варіант, бо кінців не знайдеш".

Ліквідація російського конструктора Шатського

Як повідомляв УНІАН, в Кузьминскому лісопарку поблизу міста Котельники (РФ) застрелили заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.

Як зазначило джерело УНІАН в Силах оборони України, до його знищення може бути причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Шатський працював у федеральному державному унітарному підприємстві Московське дослідно-конструкторське бюро "Марс", яке є дочірнім підприємством державного холдингу з атомної енергії "Росатом".

За словами джерела, Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69, а колеги вважали його головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БПЛА та в інші літальні та космічні російські апарати.

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