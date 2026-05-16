В Пекіні зізналися, що Трамп і Сі говорили про Україну на зустрічі

Китай "сподівається" на якнайшвидше закінчення війни.

Китай "у свій спосіб" зробив багато для наближення миру в Україні. Про це на брифінгу для ЗМІ заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

Так, коментуючи візит президента США до Китаю, китайський урядовець повідомив журналістам, що серед іншого Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорювали "українську кризу".

"І Китай, і США сподіваються на якнайшвидше закінчення військових дій і вже зробили багато для заохочення до миру та переговорів, кожен у свій спосіб", - заявив Ван І.

Очільник китайського МЗС наголосив, що складні проблеми не мають простих рішень, і мирні переговори не можуть бути завершені "одним махом".

"Китай та США готові й надалі підтримувати комунікацію та відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні кризи", - додав урядовець.

Як писав УНІАН, західні аналітики припускають, що глухий кут на фронті в Україні може змусити Путіна влаштувати обмежений збройний конфлікт з країнами НАТО. Цим Кремль спробує нажахати Європу і підштовхнути її до припинення допомоги Україні.

Тим часом американські експерти припускають, що "базовим" сценарієм закінчення війни стане втрата частини територій і військовий нейтралітет України при збереженні внутрішнього суверенітету і торговельних зв'язків із Заходом.

