Зеленський відреагував на путінський указ про роздачу паспортів РФ у Придністров’ї

Президент України каже, що цей крок означає "позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї".

Після того, як мешканцям невизнаного Придністров'я спростили отримання російського громадянства, президент України Володимир Зеленський дав доручення МЗС України сконтактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні в Telegram.

Він нагадав, що напередодні був "новий крок Росії щодо Придністровʼя": росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови.

Президент назвав цей крок "специфічним", мовляв, він "означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок". Це, за його словами, і "позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї".

"Вони у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", - заявив Зеленський.

Він додав, що доручив МЗС України "відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій" і очікує пропозицій від українських спецслужб, від розвідки щодо формату реагування:

"Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів".

Путін спростив отримання громадянства РФ мешканцям Придністров'я

Як повідомляв раніше УНІАН, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства мешканцям невизнаного Придністров'я. Згідно з документом право на отримання громадянства РФ за спрощеною процедурою мвють іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та постійно проживали на день набрання чинності указу в невизнаному Придністров'ї.

У путінському указі йдеться, що це рішення прийнято "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

