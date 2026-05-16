Сі Цзіньпін використав візит Трампа, щоб продемонструвати слабкість США, – Le Monde

Сі Цзіньпін нагадав Трампу про "пастку Фукідіда" та суперництво наддержав.

Саміт Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна в Пекіні пройшов у підкреслено спокійній і дружній атмосфері, проте за зовнішньою дипломатичною ввічливістю ховалися глибокі суперечності та боротьба за глобальне лідерство між США і Китаєм.

Китайська сторона організувала візит американського президента з максимальною демонстрацією рівності двох держав. На думку французької газети Le Monde, Пекін використав зустріч для того, щоб показати світові: Китай сьогодні виглядає більш стабільною і передбачуваною силою на тлі зовнішньополітичних криз, пов'язаних з адміністрацією Трампа.

Особливо помітним це стало на тлі триваючого конфлікту США з Іраном, який Пекін розглядає як приклад хаотичної політики Вашингтона. Китайська влада фактично використала ситуацію, щоб посилити власний образ "острова стабільності" у світовій політиці.

Відео дня

Трамп за підсумками переговорів зробив акцент на торговельних домовленостях і майбутніх контрактах, включаючи угоди в інтересах Boeing і розширення доступу американського бізнесу на китайський ринок. Однак європейські аналітики вважають, що реальних проривів досягнуто не було, а більшість заяв поки залишаються на рівні політичних обіцянок.

При цьому Сі Цзіньпін використав переговори для просування власних стратегічних сигналів. Одним із ключових питань знову став Тайвань. Китай продовжує домагатися від США більш жорсткої позиції проти незалежності острова, однак Трамп під час візиту публічно не змінив американське формулювання.

Окрему увагу привернула згадка Сі про так звану "пастку Фукідіда" – теорію про неминучість конфлікту між старою світовою державою та новим претендентом на лідерство. У китайському трактуванні США розглядаються як сила, що слабшає, а Китай – як держава, яка поступово займає центральне місце у світовій системі.

Автори статті вважають, що нинішня політика Трампа мимоволі сприяє посиленню позицій Пекіна. Серед причин називаються конфлікти з союзниками, тиск на традиційні міжнародні альянси, зниження ролі американської "м'якої сили" та відмова від колишніх стратегій стримування Китаю.

У матеріалі також нагадується, що ще під час свого першого президентського терміну Трамп відмовився від Транстихоокеанського партнерства – економічного проєкту, який розглядався як один із інструментів обмеження впливу Китаю в Азії.

На думку Le Monde, нинішній саміт показав не стільки зближення США і Китаю, скільки поступову зміну світового балансу сил, в якому Пекін все активніше намагається закріпити за собою статус головного глобального конкурента Вашингтона.

Китай – останні новини

Нагадаємо, у Пекіні зазначили, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорювали "українську кризу". Там зазначили, що Китай і США розраховують на якнайшвидше припинення військових дій.

Раніше командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп під час саміту не обговорювали питання про припинення війни в Україні, оскільки Китаю вигідно, щоб вона тривала.

Вас також можуть зацікавити новини: