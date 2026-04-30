МЗС Молдови різко відреагувало на заяви посла РФ щодо 'захисту' Придністров’я

Заяви РФ є нічим іншим, як спробою дестабілізації ситуації всередині країни, заявили в МЗС Молдови.

Влада Молдови жорстко відреагувала на заяви посла Росії Олега Озерова про готовність "захищати" російських громадян у невизнаному Придністров'ї. Міністр закордонних справ Молдови Михайло Попшой назвав такі висловлювання частиною гібридної війни проти країни і закликав дипломата зосередитися на своїй роботі, повідомляє NewsMaker.

Російський дипломат пригрозив, що Москва може використовувати "усі доступні засоби" для захисту своїх громадян у невизнаному придністровському регіоні в разі силового сценарію врегулювання конфлікту.

За словами міністра закордонних справ Молдови, подібні заяви є нічим іншим, як спробою дестабілізації ситуації всередині країни.

"Ці спроби дестабілізувати ситуацію є частиною механізму гібридної війни, яка триває вже кілька років", – підкреслив він.

Глава МЗС також прямо звернувся до російського дипломата, заявивши, що йому варто "зосередитися на дипломатичній діяльності", а не робити політичні заяви, що виходять за межі його повноважень.

При цьому Попшой нагадав, що саме Росія порушує суверенітет країни. Він вказав, що російські війська залишаються на території Молдови вже понад 30 років, незважаючи на міжнародні зобов'язання.

"Не молдавські війська перебувають на території Російської Федерації, а російські війська незаконно розміщуються на території Молдови", – заявив міністр.

Окремо в Кишиневі спростували російські тези про необхідність "захисту російськомовних". У МЗС підкреслили, що всі громадяни, незалежно від мови, користуються повним спектром прав і свобод.

"Російськомовні громадяни Молдови почуваються тут добре, їхні права дотримуються – на відміну, на жаль, від Російської Федерації", – зазначив Попшой.

Ситуація в Придністров'ї

У грудні минулого року було помічено активізацію Росії в Придністровському регіоні Молдови для відволікання ресурсів України внаслідок загроз з боку російського анклаву. У Головному управлінні розвідки України зазначили, що на території так званої ПМР посилено мобілізаційні заходи.

Як заявив на прес-конференції у вересні президент Володимир Зеленський, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "кілька пострілів" пролунали і з боку самопроголошеного Придністров'я.

