Путін спростив отримання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров'я

Тепер, щоб стати громадянином країни-агресора, їм достатньо буде лише подати заяву до відповідних органів.

Мешканцям невизнаного Придністров'я спростили отримання російського громадянства. Відповідний указ підписав російський диктатор Володимир Путін.

Згідно з документом, опублікованим на офіційному порталі правової інформації, право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та постійно проживали на день набрання чинності указу в невизнаному Придністров'ї.

У путінському указі йдеться, що це рішення прийнято "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Згідно з указом, мешканці Придністров'я можуть просто звернутися із заявою про прийняття до російського громадянства до дипломатичних представництв та консульських установ Росії. Їм не обов'язково проживати в РФ протягом 5 років, володіти російською мовою та знати історію й основи законодавства Росії.

Ситуація з Придністров'ям

4 травня моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що на південно-західному напрямку кордону, поблизу невизнаного Придністров'я, Сили оборони України нарощують оборонний потенціал через ризики та присутність там російського військового контингенту.

А в квітні МЗС Молдови різко відреагувало на заяви посла Росії про "захист" Придністров'я. Там зазначили, що заяви РФ є нічим іншим, як спробою дестабілізувати ситуацію всередині країни.

