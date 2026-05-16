Путін сказав Трампу, що мирної угоди цього року не буде, - журналістка

В Кремлі вірять, що зможуть швидко захопити Донбас, а потім вже вимагатимуть нових територій.

Росія сподівається повністю захопити Донбас до кінця року, тож не планує поки що підписувати мирну угоду. І про це Володимир Путін начебто прямо заявив Дональду Трампу під час їх останньої телефонної розмови. Про це розповіла українська журналістка Юлія Забєліна, яка спеціалізується на інсайдах з Вашингтона.

Так, посилаючись на власні джерела в кулуарах американської влади, журналістка розповіла, що спецпосланці Трампа Джаред Кушнер і Стівен Віткофф так і не здійснили свій візит до Києва через те, що не можуть запропонувати нічого, окрім передачі Донбасу росіянам, а Київ на це категорично не згоден.

"Як мені сказав один співрозмовник тут, у Вашингтоні, у цієї переговорної двійки немає поки жодного іншого рішення, окрім як пропонувати Україні вирішити щось з Донбасом. І Росія, звісно, тисне на це. Жодних інших ідей у них немає", - розповіла Забєліна.

За її словами, якщо Кушнер та Віткофф таки приїдуть до Києва, то не заради переговорів, а просто щоб зробити символічний жест на підтримку українців.

Також Забєліна стверджує, що американський уряд начебто не відмовився від ідеї запровадження нових санкцій проти Росії, бо у Вашингтоні не вірять у готовність Москви припинити війну.

"Підтвердженням, зокрема, стала розмова Путіна і Трампа, яка відбулася нещодавно по телефону, коли Путін фактично зазначив, що "До кінця цього року угоди з українцями, Дональде, не очікуй". Російські посадовці, російська армія, розвідка переконують Путіна в тому, що вони до кінця року можуть захопити Донбас і, мовляв, тоді вже розмова буде з Україною зовсім інша", - стверджує журналістка.

Путін хоче Донбас

Як писав УНІАН, за даними інсайдерів, російський диктатор Володимир Путін розраховує взяти під контроль увесь Донбас до осені 2026 року, бо його у цьому переконали генерали і розвідка.

Однак на захопленні Донбасу Кремль зупинятися не планує. За даними джерел, Путін сподівається, що після захоплення Донецької області він зможе вимагати від України нових поступок без жодного кроку назустріч. Зокрема Москва може висунути претензії на Херсонську та Запорізьку області.

При цьому у Кремлі не відмовилися і від плану максимум із окупацією Одеси та Києва.

