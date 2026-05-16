Удар по НПЗ у Рязані: Генштаб уточнив результати ураження

Також Сили оборони уразили низку інших важливих об’єктів російських окупантів.

У результаті влучань по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального, уточнив Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні нагадали, що удари по Рязанському НПЗ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ, було завдано в ніч на 15 травня.

Також, як розповіли у відомстві, Сили оборони України 15 травня та у ніч на 16 травня 2026 року вразили низку важливих об’єктів російських окупантів, зокрема ангар з військовою технікою у Селидовому Донецької області.

Також Сили оборони України вдарили по пункту управління ворога у районі Покровська Донецької області та по пункту управління БПЛА противника у Графському на Донеччині.

Були удари й по складу матеріально-технічних засобів ворога у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині.

Крім того, наші військові били по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у низці інших населених пунктів.

Ураження Рязанського НПЗ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Рязанський" у Рязані (Рязанська обл., РФ). На території об’єкта було зафіксовано масштабну пожежу.

У Генштабі зазначали, що НПЗ "Рязанський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність його переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

