У росіян почалися проблеми з 'Іскандерами': подробиці

В ГУР зазначають, що в ракетах, КАБах і дронах електроніка не російська.

Наразы можна обережно говорити про суттєве падіння точності балістичних ракет "Іскандер". Про це заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, якого цитує "Мілітарний".

За його словами, це відбувається через заміну якісних європейських компонентів на китайські та тайванські. Це підтверджують і повідомлення у російських навколовійськових каналах, які закликають до посилення технічного контролю вузлів, зокрема невітчизняних компонентів.

"Збільшення кількості одночасних пусків виробів по одній цілі – до трьох. Тоді хоча б один досягатиме цілі. Ймовірно", - зазначав, зокрема, один з російських "воєнкорів".

Китайські компоненти стали найчисленнішими серед іноземної електроніки в російських ударних БпЛА типу "Шахед", витіснивши американські деталі: їхня частка зросла до 65%.

Третє місце серед постачальників електронних компонентів для дронів посідають компанії зі Швейцарії, комплектуючі яких закуповують "обхідними шляхами".

Як пояснили в Науково-дослідному інституті воєнної розвідки України, в інституті створили окремий підрозділ, який, зокрема, досліджує, які компоненти іноземного виробництва входять до засобів ураження, які використовує Росія. Це дозволяє просувати процес накладення санкцій або перекриття каналів постачання іноземних комплектуючих до РФ.

"Дуже складно це робити. Бо, як правило, це засоби не подвійного призначення. Дуже багато засобів, які можна просто купити в інтернеті, на AliExpress. І це абсолютно ці самі засоби, які вони інтегрують, з яких вони створюють зразки озброєння", - пояснив представник інституту.

Представник аналітичного підрозділу інститути зазначив, що китайські компанії зазвичай роблять точні копії європейських мікрочипів. Це дозволяє росіянам просто замінювати комплектуючі, не змінюючи архітектуру виробу.

"У випадку з керованими авіабомбами та ракетним озброєнням основні країни походження електроніки – це США і Японія. Але у цьому списку також є компанії зі Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Франції, Німеччини, Угорщини та Італії", - сказано в повідомленні.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що відбувається заміна у засобах ураження, зокрема у "Шахедах", європейських компонентів на китайські та тайванські. Зазначає, що в квітні 2026 року відбулися суттєві зміни в елементній базі, зокрема, замінили деякі компоненти, наприклад, зникли якісні нідерландські, які натомість замінили на "сумнівні" китайські та тайванські.

Власюк зазначає, що західні компоненти ще не зникли повністю, і в дронах виявили деталі зі США та Європи 2025 року виготовлення.

Удари по російському ВПК

Як повідомляв УНІАН, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці зазначав, що ураження в березні 2026 року російського заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську призупинить виробництво нових "Іскандерів", а також знизить якість ракет та іншої військової техніки, де використовується сучасна електроніка.

Він зауважував, що ракет у росіян стане менше вже найближчим часом.

За його словами, Україна завдала дуже болючого удару по військово-промисловому комплексу Росії, бо завод "Кремній Ел" - це є електроніка, а вона там, де високі технології, зокрема, і ракетобудування.

