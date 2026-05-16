У Німеччині розкритикували Україну за спротив агресії РФ

Український спротив повномасштабній російській агресії становить загрозу для безпеки Німеччини. Таку заяву зробила лідерка правопопулістської партії "Альтернатив для Німеччини" (АдН) Аліса Вайдель.
"Я особисто вважаю, що ведення війни Україною є серйозною загрозою безпеці для Німеччини також. Ви не можете постійно колоти великого ведмедя розпеченим залізом в око – як-от удари дронами углиб Росії – і потім сподіватися, що нічого не станеться", – заявила вона.
Вайдель вважає, що Росія "зрештою вдарить у відповідь" (ігноруючи той факт, що це Україна діє у відповідь, а не Росія). З огляду на це лідерка АдН, пообіцяла змінити політику Німеччини щодо підтримки України, щойно вона прийде до влади.
Тим часом, як пише Bild, група представників АдН планують поїздку до Росії у найближчий час. Ймовірно, німецькі політики відвідають Петербурзький міжнародний економічний форум, що відбудеться на початку червня.
Як писав УНІАН, раніше Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно визнало АдН правоекстремістською організацією, що дозволяє спецслужбам посилити спостереження за партією, включно з прослуховуванням та моніторингом фінансів. Також у німецькому уряді вже лунають заклики розглянути можливість її заборони.
Крім того, окремих депутатів партії підозрюють у зборі або можливій передачі Кремлю даних про постачання зброї Україні та вразливості оборони НАТО.
При цьому партія продовжує просувати проросійські меседжі у внутрішній політиці Німеччини: її представники закликають повернутися до дешевих російських енергоносіїв, а також відмовилися засудити російське вторгнення в Україну.
Найгірше в цьому те, що останніми місяцями АдН впевнено тримає лідерство в соціологічних рейтингах.