У мережі з'явилося відео, на якому зображений момент аварії українського суховантажу Arvin, що сталася в Чорному морі біля берегів Туреччини.
Читайте такожБіля берегів Туреччини знайшли тіла ще двох українців з судна ArvinРолик опублікував Одеський «7 Канал».
Судячи з усього, запис знято з командного містка.
На відео видно, як судно гойдається на хвилях, і після зіткнення з однією з них просто переламується. Моряки починають активно вести переговори.
Після перелому на відео звучить наказ «гідрокостюми», і хтось запитує «Тонем?». Також чутно фразу «Mayday, Mayday (сигнал лиха). Моє судно переламано! Моє судно! Mayday! Arvin! Arvin!». Після цього звучать нецензурна лайка і крики «Тонемо!».
Увага! Відео містить нецензурну лексику!
Крах судна Arvin
- 17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартін затонув суховантаж Arvin.
- На його борту перебували 10 українців та два іноземця.
- Судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.
- За даними МЗС України, після аварії врятувалися 5 українців і один іноземець, їх госпіталізували в місцеву лікарню.
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