Момент аварії судна Arvin / скріншот

У мережі з'явилося відео, на якому зображений момент аварії українського суховантажу Arvin, що сталася в Чорному морі біля берегів Туреччини.

Читайте такожБіля берегів Туреччини знайшли тіла ще двох українців з судна ArvinРолик опублікував Одеський «7 Канал».

Судячи з усього, запис знято з командного містка.

На відео видно, як судно гойдається на хвилях, і після зіткнення з однією з них просто переламується. Моряки починають активно вести переговори.

Після перелому на відео звучить наказ «гідрокостюми», і хтось запитує «Тонем?». Також чутно фразу «Mayday, Mayday (сигнал лиха). Моє судно переламано! Моє судно! Mayday! Arvin! Arvin!». Після цього звучать нецензурна лайка і крики «Тонемо!».

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Крах судна Arvin

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Автор: Катерина Шварц