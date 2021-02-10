За словами металіста, його дядько Філіп був би задоволений таким результатом - тепер він може грати метал вічно.

Американський металіст, який називає себе "Принц Півночі", зробив повноцінну електрогітару з кісток свого дядька.

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Як повідомляє MetalSucks, таким чином музикант вирішив вшанувати пам'ять свого родича, який надихнув його займатися музикою.

"Принц Півночі" пояснив, що його дядько Філіп був металістом, але загинув досить молодим, ставши жертвою автокатастрофи. Він заповів віддати свій скелет науці, тож останні 20 років останки Філіпа використовувалися як навчальний посібник для студентів в Греції.

Зараз скелет, однак, повернули родині небіжчика, але що з ними робити, родичі не знали.

"Я отримав коробку з кістками з Греції і не знав, що робити. Поховати їх? Кремувати? Покласти на горищі? Все це досить похмурий спосіб вшанувати пам'ять людини, яка привела мене в хеві-метал», - розповів «Принц».

Тоді він вирішив перетворити скелет на гітару, що виявилося вельми непростим завданням.

"Принц" прикріпив до скелету гриф, Звукознімачі, регулятори гучності, струни та електроніку, створивши повноцінний інструмент. Щоб довести його придатність, він зіграв на камеру композицію Transilvanian Hunger блек-метал групи Darkthrone.

За словами музиканта, дядько Філіп був би задоволений таким результатом, тепер він може грати метал цілу вічність.

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Автор: Дмитро Захаров