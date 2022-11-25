Такими картинками позначили 44 двері, пише Іварс Іябс.

Невідомі наклеїли закривавлений портрет президента Російської Федерації Володимира Путіна на двері депутатів Європейського парламенту, які не захотіли визнати Росію державою-спонсором тероризму.

На картинці на обличчі російського диктатора кривавий відбиток руки і підпис: "Cвоїм голосом я підтримую тероризм". Знімок опублікував обраний від Латвії євродепутат Іварс Іябс в мікроблозі Twitter.

"Дятли є і в Європарламенті. Таке сьогодні вранці для всіх 44 тих, хто проголосував проти визнання Росії терористичною державою", - зазначив він.

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На фотографії видно двері латвійського євродепутата Тетяни Жданок, яка проголосувала проти визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Визнання Росії країною-терористом

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", в якій вперше визнала російський режим терористичним.

Пізніше правлячий режим в Російській Федерації визнали терористичним парламент Естонії і Сенат Польщі.

21 листопада відповідне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО. Також вона закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії.

23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.

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