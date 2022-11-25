Невідомі наклеїли закривавлений портрет президента Російської Федерації Володимира Путіна на двері депутатів Європейського парламенту, які не захотіли визнати Росію державою-спонсором тероризму.
На картинці на обличчі російського диктатора кривавий відбиток руки і підпис: "Cвоїм голосом я підтримую тероризм". Знімок опублікував обраний від Латвії євродепутат Іварс Іябс в мікроблозі Twitter.
"Дятли є і в Європарламенті. Таке сьогодні вранці для всіх 44 тих, хто проголосував проти визнання Росії терористичною державою", - зазначив він.
На фотографії видно двері латвійського євродепутата Тетяни Жданок, яка проголосувала проти визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Визнання Росії країною-терористом
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", в якій вперше визнала російський режим терористичним.
Пізніше правлячий режим в Російській Федерації визнали терористичним парламент Естонії і Сенат Польщі.
21 листопада відповідне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО. Також вона закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії.
23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.